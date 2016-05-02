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    Кубок России. ЦСКА и «Зенит» сойдутся в борьбе за трофей

    Сегодня в Казани состоится финальный матч Кубка России, в котором сыграют две лучшие российские команды последних лет – ЦСКА и «Зенит». Оба клуба имеют огромную мотивацию победить. Армейцы, являющиеся номинальными хозяевами предстоящего поединка, не так давно уступили петербуржцам в Премьер-лиге, поэтому в этой встрече подопечные Леонида Слуцкого явно рассчитывают взять реванш. Команде Виллаш-Боаша же вряд ли удастся обойти московский коллектив и добиться успеха в национальном чемпионате, поэтому завоевание Кубка – последняя надежда сине-бело-голубых украсить сезон.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 15:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17772

      ilichkadr 2 мая 2016, 17:57

      Кто-то из коней мечтал о кубке? Ха ха..........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 2 мая 2016, 17:44

      Нет, ребята. Зенит в этом сезоне гораздо сильнее ЦСКА.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 2 мая 2016, 17:27

      Судейка просто шикарен!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 2 мая 2016, 13:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зеня победит в дополнительное время.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +17772

      ilichkadr 2 мая 2016, 13:00

      Зенит!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 2 мая 2016, 12:17

      Вперед ЦСКА!!!

      4
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