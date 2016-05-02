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    Венгер: «К сожалению, в этом сезоне мне не удалось осчастливить болельщиков «Арсенала»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отреагировал на акцию болельщиков в матче с «Норвичем», которые призывали французского специалиста покинуть лондонский клуб.

    «Уверен, что смогу справиться с критикой фанатов. Давно смирился с тем фактом, что всегда найдется тот, кто будет недоволен моей работой. Критика – неотъемлемая часть футбола, поскольку за этим видом спорта следят миллионы людей.

    Я полностью отдаю себя «Арсеналу». Всегда хочу сделать команду лучше и порадовать болельщиков. К сожалению, в этом сезоне мне не удалось их осчастливить», – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

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    02.05.2016 09:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +16

      NiTRo 3 мая 2016, 12:23

      Сейчас еще просто критика,и болельщики еще с уважением относятся к венгеру,в след.сезоне,если не сможет венгер научиться мативировать игроков,то его просто возненавидят и будут поливать грязью,и станет венгер великим неудачником.....

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 2 мая 2016, 14:16

      Гнать его надо так будет вечно...нужна новая кровь!!!Чемпионат лет десять не брали ,в ЛЧ там еще печальнее,даже принципиальные встречи например с Челси тоже всегда в пролете!!!Да в Арсенале топов то и нет практически,практически все среднии игроки!!!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 мая 2016, 13:15

      а в каком удалось?

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      Рейтинг: +98

      redarmy83 2 мая 2016, 12:27

      Такое ощущение, что до этого было подругому )))

      0
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      Рейтинг: +14

      subbdim 2 мая 2016, 10:31

      в принципе как и во всех остальных

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > subbdim 2 мая 2016, 11:02

      Учи матчасть, малой. Арсенал - единственная команда АПЛ, которая не проигрывала в течении всего сезона. Какой тренер еще так смог?

      -1
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      Рейтинг: +30

      greedytoski > Пикап96 2 мая 2016, 12:17

      Это что шутка была ? Может вспомним ещё что было лет сто назад... ?
      Пожалуй это единственное достижение 13тилетней давности чем вам осталось еще гордиться... вот клоуны.

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      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Пикап96 2 мая 2016, 12:30

      А Милан 7 раз выигрывал лигу чемпионов, дальше что? А Ротор бился за медали чемпионата, а Ноттингем Форрест 2 раза брал кубок чемпионов! Или? ...

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > greedytoski 3 мая 2016, 15:29

      У тебя бомбануло ч0ль?? Итеричка)) Ничего стоящего так и не смог написать)

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > redarmy83 3 мая 2016, 15:31

      Уважаемый, я прекрасно это знаю. Прочтите к чему я написал свой комментарий, и может тогда до вас дойдёт смысл написанного. Или у вас такие же куриные мозги как у предыдущего оратора?!)

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      Рейтинг: +395

      meiram 2 мая 2016, 09:43

      Держись Арсен,удачи!

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