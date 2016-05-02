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    Симоне Индзаги: «Лацио» способен противостоять любому сопернику»

    Главный тренер«Лацио» Симоне Индзаги остался доволен игрой своих подопечных в победном матче 36-го тура чемпионата Италии с «Интером».

    «Мы на протяжении целой недели готовились к этому поединку, поэтому я горжусь игрой своих футболистов. Команда продемонстрировала высокий командный дух и заслуженно одержала победу. В нашем составе было пять игроков, игравших с повреждениями, но никто из них и не думал просить о замене.

    Считаю, что сегодняшний «Лацио» способен противостоять любому сопернику», – отметил Индзаги.

    Источник: Football Italia

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    02.05.2016 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 2 мая 2016, 16:49

      молодцы))с победой

      -1
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