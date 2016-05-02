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    Пономарев: «Победа в Кубке России – последняя надежда «Зенита» украсить сезон»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Зенитом» в финале Кубка России. Напомним, что встреча пройдет сегодня на «Казань-Арене» и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Важный фактор для «Зенита» состоит в том, что команда вряд ли сильно надеется выиграть чемпионат страны, поэтому все силы они приложат к тому, чтобы завоевать один трофей. Уверен, что питерцы будут играть очень настырно и приложат максимум усилий, чтобы завладеть титулом.

    Армейцы могут оформить золотой дубль, но «Зенит» будет крайне серьезно настроен. Уверен, нас ждет атакующий футбол без всяких отсиживаний в обороне. Этот матч – последняя надежда для питерцев украсить сезон», – отметил Пономарев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 08:41
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