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    Шалимов: «Партнеры стали отдавать Смолову больше передач»

    Тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение об успешной игре нападающего «быков» Федора Смолова в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, что российский форвард на данный момент забил 16 голов и возглавляет гонку бомбардиров.

    «Последние игры Смолов выступает центральным нападающим, правильно открывается, партнеры больше стали на него смотреть и делать передачи. При потере мяча он агрессивно вступает в отбор, отбирает мячи – он постоянно в тонусе.

    Мастерство у него есть, благодаря всему этому он использует моменты и забивает», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2016 07:17
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