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    Луческу: «Степаненко не сделал ничего криминального, он просто поцеловал эмблему «Шахтера»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Украины, в котором его команда одержала крупную победу над киевским «Динамо». Напомним, что в концовке встречи между футболистами произошла драка.

    «Честно говоря, такую игру сложно комментировать. Остался очень неприятный осадок. Такое впечатление, что в конце матча мы были на какой-то корриде. Степаненко не сделал ничего криминального. Он просто поцеловал эмблему своего клуба, что делают многие. Не показывал никаких других жестов, которые могли бы унизить соперника, вернулся на поле. И тут началось… Гонсалес его ударил. Непонятно. Бежал к нему… Наверное, нужно было в тот момент завершить матч, чтобы не допустить кровь, до которой таки дошло. Естественно, потом на поле выскочили другие игроки, чтобы защитить своих коллег, друзей. Не могу понять, за что Степаненко был удален. За то, что поцеловал свою эмблему? Ненормальная реакция. Я за свою карьеру не видел такой реакции футболистов на столь элементарный игровой момент.

    Хочу поздравить «Динамо» с чемпионством. Знаю, что значит целый год работать и биться за этот титул, тренироваться. Но сегодняшний поединок еще раз подтвердил то, что я уже говорил: есть такие команды, которые против «Динамо» играют не в полную силу, а против нас убиваются, ломают нам ноги. В особенности это было заметно в последних поединках, когда соперник был супермотивирован. Они пользовались тем, что наши футболисты порой думали о матчах Лиги Европы, дабы себя поберечь и иметь возможность играть в полуфинале этого турнира. Все-таки мы добываем очки и для Украины в целом! Защиты в таких поединках со стороны судей не было никакой. Дентиньо и Гладкий до сих пор не могут восстановиться после встречи с «Черноморцем». И сегодня, к сожалению, у нас было только 16 игроков…

    Доволен своей командой и поздравляю ее с тем, как она провела сегодняшний матч. Поздравляю с тем терпением, которое проявили наши футболисты. Молодцы, что не реагировали на фолы. В очередной раз продемонстрировали, что мы сильная команда, в которой не существует деления на запасных или основных футболистов», – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    02.05.2016 06:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      burbon2002 7 мая 2016, 12:04

      Ne umeut proigruvat. ix poimeli pered fanami a stepanenko echo i poizdevalsia vot dunamo i zabulo,cto na pole a ne na ulice

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4833

      neveldomha 5 мая 2016, 14:19

      Вирус майдауна на украине распространился через неадекватных футбольных ультрас. Ничего удивительного в свинячем поведении этих отморозков я не вижу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 4 мая 2016, 16:25

      Новороссия-Украина 3-0 ухахахахахаах

      0
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      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > XAPAKTEP_ 5 мая 2016, 10:08

      Для игрока "Шахтара" ныне было кошмарным сном представить,что он играет за команду из Новороссии.А наяву,так никто и слова не скажет в защиту растерзанного хунтой Донбасса.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ > yurdin 10 мая 2016, 21:35

      Сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +57

      Ailend 3 мая 2016, 18:09

      А не нужно было перед болелами Динамо этого делать.. Как по мне красную за это и нужно давать. Мало ли мб это провокация. После такого могло быть и хуже. В плане драки между болелами.. Ярмола еще тот кадр.. В Барселону он надумал или куда там.. За такое и скамейка будет лучшим другом, а не Степаненко.

      -2
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 2 мая 2016, 16:17

      дауны бандеровские

      2
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    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 2 мая 2016, 12:34

      Путин виноват.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 мая 2016, 10:20

      Мистер всё верно сказал. Грустно, что дебилизм наци-фанов и на игроков перешел...

      8
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2016, 10:11

      Да вообще по фиг ,что там в вашей незалежной твориться.Ведь кто СКАЧЕТ тот хохол.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 мая 2016, 09:45

      В Киеве одни дикари!

      6
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 мая 2016, 07:58

      Все что нормально, на Украине не нормально.

      4
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