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    Ерохин: «Для «Ростова» еще ничего не потеряно, будем двигаться дальше»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился возможными причинами поражения от «Мордовии» в матче 26-го тура чемпионата России.

    «Трудно сказать чего нам сегодня не хватило для победы, вроде бы и моменты были, но забить больше одного мяча не смогли.

    Недооценка соперника? Нет, о недооценке я бы говорить не стал. Конечно, мы слышали, что соперник не тренировался из-за долгов по зарплате, но на это никто не обращал внимания. Это внутреннее дело «Мордовии». Мы прекрасно понимали, что очки были нужны не только нам, но и команде из Саранска, поскольку она борется за выживание. Несмотря на поражение для нас еще ничего не потеряно, будем двигаться дальше, ведь впереди у нас еще четыре игры», – сказал Ерохин.

    Источник: «Советский спорт»

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    02.05.2016 06:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +210

      castromen 2 мая 2016, 11:09

      Сливают не игроки,ни Тренер,а кураторы меринов и газовиков,господа болелы.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 мая 2016, 09:47

      Да как раз все ожидаемо. С аутсайдерами игра не получается. Амкар, Анжи, теперь Мордовия!

      0
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      Рейтинг: +210

      castromen 2 мая 2016, 09:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль Вас. Может возьмете 5-е место,видно же сливают команду.

      -6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 2 мая 2016, 07:54

      Неожиданно.

      0
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