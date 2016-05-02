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    Савин: «Кто больше назабивает из пары Смолова и Дзюбы, тот станет лучшим игроком года в РФПЛ»

    Бывший нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов и форвард «Зенита» Артем Дзюба должны бороться за звание лучшего игрока года в РФПЛ.

    – Кто футболист номер один в этом чемпионате для вас?

    – Если второй половины – для меня Федя Смолов лучший. Вообще, с симпатий к нему отношусь и не скрываю. Но вы же помните, как в первой половине играл Дзюба? Давайте договоримся так: пусть лучшим станет тот, кто больше назабивает в концовке. Тому надо отдавать звание лучшего игрока года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2016 00:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3421

      FRZZ 2 мая 2016, 10:08

      Халк - лучший игрок года в РФПЛ, однозначно.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 мая 2016, 02:26

      Это и "ежу" понятно, кто больше, тот и лучший, я за ФЕДЮ!

      3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 мая 2016, 00:54

      Для меня ответ заранее очевиден - Федя.

      3
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