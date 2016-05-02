Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Интер» лишился шансов попасть в зону Лиги чемпионов

    В матче 36-го тура Серии А «Интер» потерпел поражение от «Лацио» со счетом 0:2. Данная неудача лишила миланский клуб шансов пробиться в зону Лиги чемпионов. Тем не менее, команда гарантировала себе участие в Лиге Европы.

    На данный момент «нерадзурри» занимают в турнирной таблице чемпионата Италии четвертое место, отставая от третьей строчки, дающей право на участие в ЛЧ, на семь очков. В оставшиеся два тура команда не сумеет ликвидировать данное отставание.

    Таким образом, итальянский чемпионат в Лиге чемпионов будут представлять «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.05.2016 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      tembot07 2 мая 2016, 14:31

      А как начинали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      artem27066 2 мая 2016, 10:14

      Жаль

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11