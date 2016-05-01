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    Кононов: «Если «Краснодар» не попадет в Лигу Европы, это будет ужасно»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о турнирных перспективах «быков» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент краснодарская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    – Пока не могу говорить ни о Лиге чемпионов, ни о Лиге Европы. Мы обсудим это после окончания чемпионата. Для нас каждый матч важен, как мы сыграем.

    – Какой результат по итогам чемпионата можете назвать ужасным и какой – отличным?

    – То, что не попадем в Лигу Европы, – ужасный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 2 мая 2016, 00:04

      Победы "Быкам" и удачи за ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!

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