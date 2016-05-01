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    Игроки «Зенита» встретили поражение «Ростова» аплодисментами

    Футболисты петербургского «Зенита» прибыли в Казань, где уже завтра состоится финал Кубка России против московского ЦСКА. В момент окончания матча «Мордовии» с «Ростовом», опережающим сине-бело-голубых на два очка, команда все еще находилась в самолете.

    По громкой связи самолета экипаж корабля объявил результат, на что футболисты отреагировали сдержанными аплодисментами. Напомним, что «Ростов» упустил ничью в концовке матча, когда Стеванович успешно реализовал пенальти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 22:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +520

      Boozman 2 мая 2016, 12:00

      Дожили. Газовый мешок радуется поражению колхоза, потому что по-другому у них не получается

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 2 мая 2016, 00:42

      Лучше бы своей игрой радовали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3420

      FRZZ 1 мая 2016, 22:18

      Зениту с таким составом должно быть стыдно радоваться к неудачам соперников.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 мая 2016, 22:09

      Аплодировали газпрёму.

      2
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