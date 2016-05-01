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    «Ювентус» не пропускает уже в 10 домашних матчах подряд

    Туринский «Ювентус» продолжает показывать выдающиеся результаты на футбольном поле. Благодаря победе над «Карпи» со счетом 2:0, Джанлуиджи Буффон сохраняет ворота своей команды сухими в 10 домашних матчах подряд.

    Последний раз «Ювентус» пропускал на «Ювентус Стэдиум» 13 декабря прошлого года, когда Йосип Иличич из «Фиорентины» отличился с пенальти. До этого подобной серией мог похвастаться «Эмполи», сохранивший свои ворота в неприкосновенности в 10 домашних матчах подряд в далеком 1987 году.

    Источник: Twitter

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    01.05.2016 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Ssspa1r0 2 мая 2016, 21:14

      Ладно бы Милан, Интер, но Эмполи (!) О_о

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43

      Ystavshiy 1 мая 2016, 22:03

      Это серьезное достижение показывает, кто хозяин в Италии!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      MisterLoadingMaster 1 мая 2016, 19:28

      Буффонище!

      2
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