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    Серия А. «Милан» на последних минутах ушел от поражения в домашнем матче с «Фрозиноне» и другие результаты

    В матче 36-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле в поединке богатом на голы сыграл вничью с «Фрозиноне».

    В других встречах «Сассуоло» одолел «Верону», «Палермо» взял верх над «Сампдорией», а «Эмполи» и «Болонья» голов не забили.

    Чемпионат Италии. Серия А. 36-й тур

    Эмполи – Болонья – 0:0 (0:0)

    Сассуоло – Верона – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Пеллегрини, 58.

    Палермо – Сампдория – 2:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Васкес, 19; 2:0 Крстичич, 85 (в свои ворота).

    Милан – Фрозиноне – 3:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Паганини, 2; 0:2 – Крагль, 44; 1:2 – Бакка, 50; 1:3 – Диониси, 54; 2:3 – Антонелли, 74; Менез, 90 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70

      Aliencas 1 мая 2016, 23:13

      Если б лет 10 назад мне бы сказали, что тренер Милана будет считать достижением, что его команда отыгралась с 1-3 от Фрозионе, я бы подумал что наверное Боги сошли с ума

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      Рейтинг: +70

      Aliencas 1 мая 2016, 20:12

      Ну что ж мы с миланом делаем успехи)) Глядишь на следующий сезон в зоне вылета будем. Прям не нарадуюсь за свой любимый Милан... ушел он б*ть от поражения..
      от кого?! Я спрашиваю от кого?! от Фрозиноне!!!!

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      Рейтинг: +720

      Flydis 1 мая 2016, 19:52

      Гол: 1:0 – Пеллегрини, 58.

      Как он успевает и Ман.Сити тренировать и за Сассуоло забивать ?

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