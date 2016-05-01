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    Симеоне могут отстранить на 20 матчей

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне может не отделаться трехматчевой дисквалификацией, которую он отбывает в настоящий момент. Как сообщается, в матче с «Райо Вальекано» наставник «матрасников» мог обойти запрет на передачу указаний своей команде.

    Сообщается, что рядом с Симеоне, который располагался на трибуне стадиона, находился тренер вратарей команды, который использовал гарнитуру для передачи указаний аргентинца игрокам.

    Напомним, что Симеоне был дисквалифицирован за умышленный выброс второго мяча на поле во время атаки соперника в матче с «Малагой».

    Источник: Le Figaro

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    01.05.2016 17:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 1 мая 2016, 21:28

      Ну это уже слишком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 мая 2016, 20:25

      Что в этом такого, он же не лично указания отдавал, у нас по телефону наказанные тренера указания дают, разве это запрещено?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 1 мая 2016, 19:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну не может этот человек и вся его команда играть честно, ну что ты будешь делать?)))! Даже через небольшую лазейку вся их гниль вылезает наружу)

      -4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 1 мая 2016, 18:10

      Реал продолжает борьбу за второе место.

      4
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