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    Самодин и Луценко составят атакующий дуэт «Мордовии» в матче с «Ростовом»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Мордовией» и «Ростовом».

    «Мордовия»: Ревишвили, Нахушев, Тишкин, Гапон, Дудиев, Рыков, Махмудов, Стеванович, Самодин, Луценко, Мухаметшин.
    Запасные: Чебану, Шебанов, Ломич, Перендия, Кобахидзе, Власов, Бобер, Шипицин, Иванов, Игнатович, Навлетов.

    «Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Маргасов, Ротенберг, Нобоа, Ерохин, Канга, Полоз, Бухаров.
    Запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Эзатолахи, Могилевец, Киреев, М. Думбия, Трошечкин, Азмун, Качарава, Ю Бен Су, Калачев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 14:03
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