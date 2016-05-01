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    Сафонов считает, что «Мордовии» по силам отобрать очки у «Ростова»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Мордовией» и «Ростовом» закончится вничью - 1:1.

    «Мордовия» сейчас начала цепляться за каждый балл, чтобы не вылететь. Они провели хороший матч со «Спартаком». «Ростов» пребывает на эмоциональном всплеске, им нужно будет собраться, чтобы эмоции не помешали играть. Чем ближе концовка чемпионата, тем больше интрига», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 26-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 1 мая 2016, 13:17

      а кому известен этот горе ахент???

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 мая 2016, 13:10

      Никакой ничьи ребята. Только победа!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 мая 2016, 12:47

      Ростов Мордву порвёт.3-1 примерно.А если говорить о ничьей, то 2-1)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 1 мая 2016, 12:35

      Если говорить о ничьей, скорее 0-0, чем 1-1

      0
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