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    «Футбол в стиле Ретро» снова стал лучшим блогом месяца

    Завершился Апрельский сезон Блог-лиги, который был наполнен множеством креативных идей и профессиональных текстов.

    Лучшим блогом вновь стал «Футбол в стиле Ретро» – он набрал наибольшее количество просмотров за апрель – 28 376. Самым популярным стал материал, посвященный трансферам прошлого – Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03. В марте «Футбол в стиле Ретро» собрал 36 595 просмотров и также был признан победителем. Поздравляем!

    Второе место занял блог «Субъективное мнение о футболе» – его рекорд 14 287 просмотров. Самое любопытное, что за апрель автор написал только 3(!) поста, но каких! Самым популярным оказался материал-прогноз – 10 игроков, которые точно покинут свои клубы этим летом. Он набрал более 7000 просмотров.

    Третье место занял блог с оптимистичным названием «Футбол России в поисках своего развития» – он набрал в общей сложности 13 000 просмотров. Самым популярным стал пост о защитниках, уехавших из РФПЛ: Видич, Шкртел и еще 3 защитника, которые уехали из РФПЛ в топ-клуб.

    Поздравляем победителей и открываем новый Майский сезон Блог-лиги! Пишите хорошие тексты и получайте призы от «Бомбардира».

    Если у вас еще нет своего блога на «Бомбардире», но вы хотите его завести и не знаете как, то вот подсказка, вторая подсказка и третья подсказка.

    Чтобы получить свой приз,победителям необходимо связаться с нами до 12 мая по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Апрель».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 09:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 4 мая 2016, 10:28

      Ну тогда и я отпишусь.
      1. Футбол в стиле ретро. Победитель заслуженный. Но есть "НО". Автор периодически создает посты с крутыми голами из древности. В принципе в этом ничего плохого нет и всем интересно вспомнить тот или иной классный гол. Но в этом нет ничего от автора блога... Почему же тогда такие посты должны идти в зачет блог-лиги? Более того, именно такие посты и привлекают большое внимание посетителей, поскольку не требует от них вчитывания в материал, достаточно просто кликнуть 2 раза и увидеть красивый гол. Но опять же - в чем заслуга автора-то?
      2. Субъективное мнение о футболе. Здесь я ничего не понимаю... Как может примитивный текст с отсутствием какой бы то ни было аналитики, по большому счету просто вымысел автора набирать большое количество просмотров? Посты про то, кто уйдет летом - это просто рандомное перечисление известных имен... Большей частью этот "прогноз" просто не сбудется...
      3. Футбол России в поисках своего развития. Тут комментировать не могу. Мне РФПЛ и ФНЛ не интересны, поэтому не читаю данный блог.
      4. Радует,что Администрация наконец-то ответственно подошла к своим обязанностям и внесла изменения в правила блог-лиги: "Контент в вашем блоге должен быть уникальным, то есть созданным специально для блога. Возможностей проверить то, что вы сделали не копипаст, предостаточно. Автор, попавшийся на этом, будет автоматически исключен из турнира. Процент по оценке плагиата – решение редакции. Тоже самое касается различных накруток и прочих хакерских штучек, которые можно отследить. Редакция оставляет за собой право удалить любой пост или блог из участия в рейтинге Блог-лиги без объяснения причин." Особенно приятно удивило указание на начало действия измененных правил: "данные правила действуют с 29 апреля 2016 года".
      5. Вызывает недоумение (но без каких-либо претензий) исключение из правил Блог-лиги положения о дополнительных призах интересным блогам, не вошедшим в тройку ("Дополнительно редакция «Бомбардира» будет выбирать автора, который необычно себя проявил, а также самый стильный блог. В этих номинациях так же предусмотрены призы").

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      Рейтинг: +137

      serg30 > Schicko_008 4 мая 2016, 18:08

      Я на самом деле обожаю критику. Конструктивную. По поводу голов. Я их, как минимум, нашёл в свободном доступе. Помимо этого, каждый гол привязан к определённой дате. То, что они выходят на главную позже, не моя вина, на всё воля читателей сайта - просмотры. А заниматься чёрным сео я не намерен. Плюс к каждому голу прилагается краткая статистика (сам матч) и краткая аннотация. В правилах написано, что "простыни" не обязательны. Иногда есть ещё и комменты участников сюжета. В рунете этих кусков интервью попросту нет, а это значит, что я их не просто отыскал, но ещё и перевёл, и адаптировал под великий и могучий.

      Если уж "сиськопосты" участвуют в рейтинге (в которых футбола тупо нет вообще, кроме родственной связи с футболистом), то почему не должны участвовать голы? :) Я вне рейтинга делаю и выкладываю "игрульки". Тоже интересно, почему вне? Но на это я не жалуюсь. :)

      З.Ы. Я искренне болел за вас и желал вашего попадания в тройку, несмотря на ваш "залёт", но... про конкурентов я публично не высказываюсь.

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > serg30 4 мая 2016, 20:11

      Для меня никогда Блог-лига не была турниром по зарабатыванию денег (благо я получаю в десятки раз больше чем весь призовой фонд), не была она для меня и погоней за виртуальной властью и авторитетом у кого бы то ни было. Я не журналист и не спортсмен, я простой дилетант, который публикует свои мысли о футболе.
      При этом, очевидно, что организаторы Блог-лиги - люди тоже не профессиональные в таком виде деятельности как проведение подобных конкурсов. Я же высказываю свое мнение (ничего плохого в Ваш адрес, кстати, поэтому без обид), и организаторы начинают потихоньку обращать внимание на вещи, которые выпадают из а) правового поля, б) неких принципов равенства конкурса.
      ЗЫ В моем посте вообще никакой критики Вашего творчества не было (и не должно было быть по моей задумке). Я просто поставил вопрос перед организаторами, не стоит ли исключить всё, что "не статьи" из участия в конкурсе.

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      Рейтинг: +40

      Aiur 2 мая 2016, 14:35

      Сериа а была великой

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      Рейтинг: +31

      vlalvl 2 мая 2016, 09:45

      класс!

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      Рейтинг: +10

      Slej 2 мая 2016, 09:04

      /

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      Рейтинг: +286

      Igorello97 1 мая 2016, 16:55

      У "Футбол в стиле ретро" нет конкурентов, поэтому скоро всем этот конкурс наскучит.

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      Рейтинг: +17

      Damg 1 мая 2016, 14:33

      вставлю свои пять копеек, как наблюдатель.
      1 место. Блог «Футбол в стиле Ретро» в этом формате будет всегда победителем. У него имеется своя страница вк, там кидается ссылочка на запись в бомбардире. По сути,дело поставлено на профессиональный лад и скорее всего, автор, не один. В принципе мне это безразлично, в целом блог заслуженно побеждает. Современный ниша в футбольном блогерстве, этакий местный Король и Шут .Правда, если у меня и возникает ностальгия, для этого есть ресурс вебархив. Образно говоря Рент тв.
      2 место. «Субъективное мнение о футболе» Две попсы и наконец полная желтизна:
      Ребекка Николсон – невеста Джейми Варди, пост- совершенно не вписывающийся в название блога. Это не творчество, это даже не красиво по отношению к другим участникам Блог Лиги. Образно говоря -Перец.
      3 место. «Футбол России в поисках своего развития».Для меня были интересны задумки(темы), но исполнение обычная компиляция. Отсебятины, иронии, эмоций, абстракции явно не хватает, но это дело наживное. Образно говоря - Звезда.
      З.Ы. организаторам стоил бы поменять что-нибудь в формате конкурса, иначе, через пару месяцев он станет никому не интересен.

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      Рейтинг: +128

      shmag > Damg 2 мая 2016, 19:00

      полностью согласен.этот конкурс нахер тогда не нужен.

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      Рейтинг: +17

      Damg 1 мая 2016, 13:54

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 1 мая 2016, 12:22

      29 апреля, Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА) исполнилось 93 года со дня основания. Успехи представителей армейского клуба - визитная карточка российского спорта. Спортсмены ЦСКА - надежные защитники спортивного престижа нашего Отечества. За свою почти вековую историю армейский клуб воспитал более 400 тысяч спортсменов, которые принесли в копилку сборной СССР и России 1364 олимпийские награды (579 золотых, 418 серебряных и 367 бронзовых медалей) и более шести тысяч наград чемпионатов мира и Европы, что является абсолютным рекордом среди всех спортивных организаций России. Сейчас ЦСКА культивирует 57 видов спорта (41 олимпийский, 9 неолимпийских и 7 военно-прикладных), которыми занимаются более 16 тысяч спортсменов из 126 городов России - от Калининграда до Владивостока, от Североморска до Севастополя.

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