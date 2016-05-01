«Футбол в стиле Ретро» снова стал лучшим блогом месяца

Ну тогда и я отпишусь.
1. Футбол в стиле ретро. Победитель заслуженный. Но есть "НО". Автор периодически создает посты с крутыми голами из древности. В принципе в этом ничего плохого нет и всем интересно вспомнить тот или иной классный гол. Но в этом нет ничего от автора блога... Почему же тогда такие посты должны идти в зачет блог-лиги? Более того, именно такие посты и привлекают большое внимание посетителей, поскольку не требует от них вчитывания в материал, достаточно просто кликнуть 2 раза и увидеть красивый гол. Но опять же - в чем заслуга автора-то?
2. Субъективное мнение о футболе. Здесь я ничего не понимаю... Как может примитивный текст с отсутствием какой бы то ни было аналитики, по большому счету просто вымысел автора набирать большое количество просмотров? Посты про то, кто уйдет летом - это просто рандомное перечисление известных имен... Большей частью этот "прогноз" просто не сбудется...
3. Футбол России в поисках своего развития. Тут комментировать не могу. Мне РФПЛ и ФНЛ не интересны, поэтому не читаю данный блог.
4. Радует,что Администрация наконец-то ответственно подошла к своим обязанностям и внесла изменения в правила блог-лиги: "Контент в вашем блоге должен быть уникальным, то есть созданным специально для блога. Возможностей проверить то, что вы сделали не копипаст, предостаточно. Автор, попавшийся на этом, будет автоматически исключен из турнира. Процент по оценке плагиата – решение редакции. Тоже самое касается различных накруток и прочих хакерских штучек, которые можно отследить. Редакция оставляет за собой право удалить любой пост или блог из участия в рейтинге Блог-лиги без объяснения причин." Особенно приятно удивило указание на начало действия измененных правил: "данные правила действуют с 29 апреля 2016 года".
5. Вызывает недоумение (но без каких-либо претензий) исключение из правил Блог-лиги положения о дополнительных призах интересным блогам, не вошедшим в тройку ("Дополнительно редакция «Бомбардира» будет выбирать автора, который необычно себя проявил, а также самый стильный блог. В этих номинациях так же предусмотрены призы").
Завершился Апрельский сезон Блог-лиги, который был наполнен множеством креативных идей и профессиональных текстов.
Лучшим блогом вновь стал «Футбол в стиле Ретро» – он набрал наибольшее количество просмотров за апрель – 28 376. Самым популярным стал материал, посвященный трансферам прошлого – Фердинанд, Роналдо, Каннаваро и еще девять самых дорогих трансферов сезона-2002/03. В марте «Футбол в стиле Ретро» собрал 36 595 просмотров и также был признан победителем. Поздравляем!
Второе место занял блог «Субъективное мнение о футболе» – его рекорд 14 287 просмотров. Самое любопытное, что за апрель автор написал только 3(!) поста, но каких! Самым популярным оказался материал-прогноз – 10 игроков, которые точно покинут свои клубы этим летом. Он набрал более 7000 просмотров.
Третье место занял блог с оптимистичным названием «Футбол России в поисках своего развития» – он набрал в общей сложности 13 000 просмотров. Самым популярным стал пост о защитниках, уехавших из РФПЛ: Видич, Шкртел и еще 3 защитника, которые уехали из РФПЛ в топ-клуб.
Поздравляем победителей и открываем новый Майский сезон Блог-лиги! Пишите хорошие тексты и получайте призы от «Бомбардира».
Если у вас еще нет своего блога на «Бомбардире», но вы хотите его завести и не знаете как, то вот подсказка, вторая подсказка и третья подсказка.
Чтобы получить свой приз,победителям необходимо связаться с нами до 12 мая по адресу blogs@bombardir.ru с пометкой «Блог-лига. Апрель».