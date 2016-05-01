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    Бывший врач сборной Португалии: «Роналду может пропустить Евро-2016, если сыграет с «Сити»

    Бывший врач сборной Португалии Нуно Кампос не советует нападающему «Реала» Криштиану Роналду принимать участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Напомним, что 31-летний форвард получил надрыв мышцы бедра в игре с «Вильярреалом», из-за которого пропустил первую встречу с английским клубом.

    «Если диагноз и правда такой, то на восстановление Криштиану должно уйти около 20 дней. Две недели потребуется на залечивание травмы, а оставшиеся 5-7 дней необходимы на возобновление мышечной активности. В случае выхода на поле Роналду может усугубить травму и не поехать во Францию на чемпионат Европы», – сказал Кампос.

    Напомним, что поединок между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 4 мая в Мадриде.

    Источник: Record

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    01.05.2016 08:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 1 мая 2016, 18:11

      .карта у него в руках. пусть сам решит.такие не пропадут))))

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 1 мая 2016, 12:04

      mojno siti i bez ronaldu proyti

      -1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 1 мая 2016, 10:16

      Хе-Хе надо выбирать если может сломаться то , зачем такая игра

      -2
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 1 мая 2016, 09:56

      Тут варик лч выйграть, а со сборной он так и ничего не добьется)

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 мая 2016, 09:47

      Зачем реалу на поле травмированный футболист, много ли от него будет толку? Пусть лучше кому нибудь из дубля шанс дадут. Такую команду, как мс , реал должен дублем легко обыгрывать.

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 1 мая 2016, 08:50

      ок

      0
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