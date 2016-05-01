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    Глушаков: «Все говорят, что был пенальти. Ничего страшного»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал спорный эпизод в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с «Локомотивом».

    – Пуцко не сказал, что ему повезло в моменте с подкатом в своей штрафной? Там ведь была красная карта и пенальти.

    – Не видел эпизод. Все говорят, что был пенальти. Ничего страшного. Нам в Ростове два засчитали, так что это футбол. Тут не дали пенальти, там пропустили из-за двух офсайдов. Человеческий фактор, может, судья ошибся.

    – «Спартак» играл в оборонительный футбол...

    – Какой оборонительный? Не сказал бы так, мы хорошо выбегали. «Локомотив» особо ничего и не сделал. В первом тайме был момент, но там и удара не было. Больше моментов не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2016 08:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 мая 2016, 14:30

      Дырявый глушак, правильно, что тебя выгнали из ЛОКО.

      -1
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 1 мая 2016, 10:26

      КБ с победой.
      было или не было, пенальти решать судьям.
      нужно играть локо а не вал ить все на судью.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2016, 09:42

      Хорошее сравнение с Ростовом-в точку попал говоря это.Это футбол.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Диктор 1 мая 2016, 13:17

      А что ты милок не плюешься от такой победы? После игры с Ростовом плевался во всех комментах. А тут так скромно: "Это футбол." По-моему ты просто чучело не компетентное и однобокое!!!

      1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 1 мая 2016, 08:57

      Ты нашёл свою команду Денис, а дальше не для ((((((((((((

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 1 мая 2016, 08:26

      Кстати, вспоминаю момент с Промесом во 2-м тайме, где его сбили на пендаль. Точно такой же эпизод был в Питере, когда назначался пенальти в ворота Спарака. Там эпизод был уже отыгран, нарушаются правила и ставится пенальти. Вчера тоже самое было.

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