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    Пике: «Победа в Примере уже близка, нужно лишь сделать последние шаги»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», в котором каталонская команда одержала победу над своим соперником со счетом 2:0.

    «Противник демонстрировал организованную игру в обороне, и нам нужно было играть быстро в нападении, но чересчур сухое поле мешало проводить нам атаки так, как мы умеем.

    В оставшихся встречах мы будем играть против команд, которые ведут борьбу за выживание, поэтому будет непросто. Нужно подойти к этим играм предельно сконцентрированными. Победа в Примере уже близка, нужно лишь сделать последние шаги для завоевания трофея», – сказал Пике.

    Источник: ФК «Барселона»

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    01.05.2016 06:18
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