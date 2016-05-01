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    Смородская: «Судейство в матче со «Спартаком» – беспредел. Федотова необходимо отстранить от игр»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская осталась недовольна работой главного арбитра матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» Игоря Федотова.

    «Мы в клубе стараемся спрашивать в первую очередь с самих себя. И о работе арбитров я высказываюсь в очень редких случаях. Но то, что случилось в матче со «Спартаком», – это беспредел. Когда происходит подобное, я молчать не намерена. В первом тайме защитник «Спартака» Пуцко в своей штрафной сбил Шкулетича, выходившего один на один с вратарем, и тем самым лишил его явной возможности забить гол. Сбил грубо, шел двумя ногами. Если не это, то что же тогда пенальти? Однако 11-метровый в ворота «Спартака» арбитр не назначил. Очевидно, что в случае определения нарушения защитник был бы удален с поля. Дальше пошло по накатанной: Макеев срубал всех подряд, но ему все сходило с рук. Тот факт, что он не был удален за грубейший фол на Миранчуке во втором тайме, – это нонсенс. Это была самая настоящая прямая красная карточка за грубую игру. Макеев шел прямой ногой, из-за такой грубости игроки получают переломы и другие серьезные травмы. По счастливой случайности все обошлось.

    Спрашивается: почему же Федотов принимал столь ошибочные решения? Мой ответ таков: во-первых, потому что он – совершенно некомпетентный арбитр, во-вторых, он не должен судить матчи подобного уровня – тем более за несколько туров до завершения чемпионата, когда решается судьба призовых мест. И, конечно, мне непонятно, куда вообще смотрели его ассистенты. Согласно регламенту, никакой возможности подать протест на работу Федотова у нас нет. Но я надеюсь, что департамент судейства примет по отношению к данному арбитру справедливые меры, и что Федотов будет отстранен от обслуживания матчей до конца сезона», – сказала Смородская.

    Источник: ТАСС

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    01.05.2016 06:08
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 мая 2016, 16:45

      Полностью согласен со Смородской, а Федотова отстранить от
      футбола вообще.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      vklceo 1 мая 2016, 14:58

      случаи конечно вопиющие. пенальти не то что 100%, он вообще неоспорим, эпизод был чистым, других прямых или косвенных участников в нем не было, с макеевым жара: 2 ногами, одной в колено - двух мнений быть не может, это прямая красная. не стал досматривать матч после выходки промеса, за которую по совокупности он так же мог удаляться. С другой стороны - смотрю другие чемпионаты и то, что там вытворяют судьи, нашим и в страшном сне не снилось.
      Вывод: судья однозначно был крайне предвзят, но нельзя поспорить и с тем, что Локо для победы спартака сделал гораздо больше, чем Федотов.

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > vklceo 1 мая 2016, 18:54

      Ты вообще футбол смотрел. Предвзятость когда в одну сторону, а здесь просто судья некомпетентен. Пока в руководстве одни у---и, так и будет. Они даже элементарных нарушений не видя (или не хотят видеть). Что Спартак с Ростовом играл. что с Зенитом(Халк), что сейчас(пеналь в ворота Спартака). А сколько этих"ляпов". Надо судейский корпус хорошо тряхнуть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +28

      vklceo > Dmitriy 71 3 мая 2016, 11:48

      да, смотрел. в общем и целом уровень судейства у нас приемлемый. напрягают именно спорные решения, по большей части в пользу спартака и это раздражает т.к. клуб откровенно этого не заслуживает, бездарно проводя сезон за сезоном.

      0
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      Рейтинг: +1847

      mahan 1 мая 2016, 14:45

      У тебя ПМС походу.

      -2
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      Рейтинг: +2250

      kvm 1 мая 2016, 14:11

      наша оля громко плачет...

      2
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      Рейтинг: +76

      takca 1 мая 2016, 12:08

      Эта шл-ка может кричать что угодно но почему не удалили денисова когда он внаглую бил промеса по ногам а потом начал бодаться как мудак хотя почему как он такой и есть.а пенальти небыло .

      -2
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      Рейтинг: +816

      diktatop > takca 1 мая 2016, 12:32

      да а карточку дали промесу...

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 1 мая 2016, 11:43

      не нравится Смо, но здесь я с ней согласен

      0
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      Рейтинг: +70

      росс 1 мая 2016, 10:23

      Не следует вину за бездарную игру полностью перекладывать на плечи арбитра. Не он виноват в проигрыше (хотя пенальти был 100%) Против такой обороны "Спартака" вывести на поле сразу трёх опорников???!!! Жуть!!! Игре "Локо" явно не хватало скоростей. Почему быстрый, острый футболист Миранчук не был выпущен с самого начала встречи? Проиграл матч тренер.

      8
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      Рейтинг: +226

      LokoBars > росс 1 мая 2016, 11:12

      полностью согласен! А госпоже президенту озадачиться бы воспитанием молодежи и покупкой классных игроков типа Чорлуки и Ниасса.

      2
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 1 мая 2016, 10:11

      Смородской дать свисток. Пора менять клубный трон на быстрые судейские ноги.

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 мая 2016, 09:46

      Окончание сезона, теперь исход большинства игр будет решаться вне поля...

      3
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 мая 2016, 09:40

      Арбитру было дано указание сверху, что он мог сделать? Но и локомотив не заслуживал победы, ничья была бы справедливым итогом.

      4
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