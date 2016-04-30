Симонян: «Спасти сезон «Спартак» может беспроигрышной серией»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян накануне матча 26-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» поделился мнением о турнирной ситуации для красно-белых. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое место.

«Сезон не потерян, он не потерян, пока не закончится последний тур, и все будет зависеть от того, на каком месте окажется команда. Как спартаковец я желаю «Спартаку» беспроигрышной серии в оставшихся матчах. Смогут ли они осуществить желаемое, покажет сегодняшняя игра. Если будет сейчас беспроигрышная серия, они смогут попасть хотя бы в пятерку. Тогда, конечно, можно будет сказать, что сезон спасен», – сказал Симонян.