Левников: «Арбитры Вилков и Николаев немножко задержались в своем развитии»

Председатель судейско-инспекторского корпуса РФС Николай Левников прокомментировал ситуацию с российским судьями на сегодняшний день.

«У нас сейчас девять арбитров ФИФА. Только они теоретически могут куда-то попадать. Из них к серьезным матчам привлекаются двое – Владислав Безбородов и Сергей Карасев. Они лучше остальных, но у Карасева есть преимущество перед Безбородовым – возраст. Теоретически Сергей может отработать и на чемпионате мира-2018. Отличный шанс был у Алексея Николаева, но он по некоторым судейским параметрам снизил к себе требования. Я вообще, считаю, что Николаев – один из сильнейших арбитров. Если бы он не снизил к себе требования в 2007-2009-м годах, мы бы не ждали так долго отечественных судей на крупных турнирах. Остальные пока слишком молоды. Ушло поколение Иванова, Егорова, а молодые не прогрессируют так быстро, как хотелось бы.

У нас есть судьи, которые совсем недавно появились: Сергей Лапочкин, Кирилл Левников, Виталий Мешков, Сергей Иванов. Они еще не успели дорасти до топ-группы, но у них есть потенциал. Такие арбитры, как Михаил Вилков и Сергей Николаев, немножко задержались в своем развитии», – сказал Левников.