Мостовой: «У «Спартака» есть гипотетические шансы на попадание в Лигу Европы»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

«У «Спартака» есть шансы на попадание в Лигу Европы. Во всяком случае, гипотетические. Смотрю календарь: «Спартаку», помимо «Локомотива», играть еще с «Динамо», «Уралом», «Тереком» и «Уфой». В принципе, все команды можно обыгрывать. Другое дело, что «Спартак» не может этого сделать…» – сказал Мостовой.