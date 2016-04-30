Мутко: «Если и будем расширять Премьер-лигу, то только после ЧМ-2018»

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в настоящее время вопрос об увеличении количества участников в РФПЛ не является актуальным. Министр спорта России отметил, что вернуться к его обсуждению можно будет по завершении чемпионата мира-2018.

«До 2018 года расширения Премьер-лиги не будет – должно сложиться несколько факторов, в том числе и экономический. Но после чемпионата мира мы можем вернуться к этой теме.

Пункт о доморощенном игроке у нас есть. Не исключаю, что мы сделаем подобные возрастные ограничения и в ФНЛ, чтобы там тоже росла молодежь», – заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».