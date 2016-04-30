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  • Мутко: «Если и будем расширять Премьер-лигу, то только после ЧМ-2018»

Мутко: «Если и будем расширять Премьер-лигу, то только после ЧМ-2018»

30 апреля 2016, 12:43
8

Президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что в настоящее время вопрос об увеличении количества участников в РФПЛ не является актуальным. Министр спорта России отметил, что вернуться к его обсуждению можно будет по завершении чемпионата мира-2018.

«До 2018 года расширения Премьер-лиги не будет – должно сложиться несколько факторов, в том числе и экономический. Но после чемпионата мира мы можем вернуться к этой теме.

Пункт о доморощенном игроке у нас есть. Не исключаю, что мы сделаем подобные возрастные ограничения и в ФНЛ, чтобы там тоже росла молодежь», – заявил Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (8)
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allmorenah
1462010884
что значит ТОЖЕ росла?)))
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андрей андреев
1462011057
Сейчас половина команд нищих,будет ещё больше. Они что думают,скоро попрет? Да будет ещё хуже в экономике
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ARMEN13
1462011174
ага до чемпионата конкуренция же не нужна
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diadushka
1462011846
Команды из городов, где будет проходить ЧМ-18 по-любому вытащат в премьер-лигу! Например тот же Калининград, кто будет ходить на 40-тысячный стадион и смотреть на команду из ФНЛ?))) В кабинете решат, что надо вытянуть и вытянут)
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ZhenjaSAB
1462013416
Расширение?Вы хоть это количество сохраните после чемпионата мира!!!А то того и гляди половина сдуется!
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mik1954
1462021145
Расширять ? Да ее сокращать нужно, команд до 14, дабы не было "левых коллективов" , всяких Мордовий и Уралов и прочих в их нынешнем состояниини за что не борящихся и продающих матчи тем, кто заплатит....
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