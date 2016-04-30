Мутко: «Мы очень просим ФИФА сделать россиянам особые цены на билеты»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о планах сделать особую категорию цен на билеты чемпионата мира 2018 года для жителей России.

«Мы очень просим ФИФА, чтобы она сделала нам билеты четвертой ценовой категории. Курсовая разница сейчас очень большая, и если взять за точку отсчета цены на предыдущих чемпионатах мира, то россиянам тяжело будет выкупить билеты. Мы попросили, чтобы была эта четвертая категория для наших граждан. Договорились, что на конгрессе ФИФА в Мексике они дадут нам ответ на нашу просьбу», — пояснил Мутко.