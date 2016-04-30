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  • Андрей Федун: «Леонид не продаст «Спартак», пока клуб не станет чемпионом»

Андрей Федун: «Леонид не продаст «Спартак», пока клуб не станет чемпионом»

30 апреля 2016, 01:00
14

Член совета директоров «Спартака» и младший брат Леонида Федуна Андрей Федун ответил на вопрос о том, не посещали ли владельца клуба мысли о его продаже.

– А можете раскрыть семейную тайну? Бывало ли такое, чтобы Леонид Арнольдович вам говорил: «Андрей, как меня все это достало! Плюну и продам!"?

– Отвечу честно. У Леонида Арнольдовича есть исключительное качество. То, что обещает, он всегда выполняет. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то пока «Спартак» не станет чемпионом, ваш вопрос не имеет смысла. Леонид решал все задачи в жизни, за которые брался. Эта цель ему долгое время уже не дается, что вызывает сильное раздражение. Не скрою, многие люди ему не раз говорили: «Зачем тебе все это надо?», – сказал Андрей Федун.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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WhiteEgon
1461968356
Значит Федун в Спартаке будет вечно!
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sold93
1461969651
никогда?
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арейская
1461973685
Не дождётся сам, передаст эту эстафету внукам, с теми-же напутствиями
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meiram
1461994149
Наверное Федуну надо поручить Бердыеву решить вопрос комплектования команды игроков,начиная от юношеского до основной команды,не убирая толковых людей из существующего состава, а корректируя вектор развития, поскольку Курбан Бекиевич-очень умный и заслуженный тренер России и надо всем болельщикам считаться с этим и бросить всем недооценивать его и выражать противмусульманские настроения!
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Дагыстанец
1461994255
Фердун и шпартах навеки!!)))
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maior-60
1461994736
Чемпионский титул повысит капитализацию команды и значительно повысит ее цену. Ничего кроме бизнеса.
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Aleron
1461998540
Оригинально он перефразировал слово "никогда". (:
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subbotaspartak
1461999014
Так продай уж скорее
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андрей андреев
1461999081
Единственный вариант,взять Бердыева,стать чемпионом и быстро продать.Одна проблема,Бекиевич не любит когда ворота целуют,у него своих суеверий хватает)))
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Psih86
1462000919
Как же не повезло фанатам мясо:-((( это может не произойти ни когда.
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