Андрей Федун: «Леонид не продаст «Спартак», пока клуб не станет чемпионом»

Член совета директоров «Спартака» и младший брат Леонида Федуна Андрей Федун ответил на вопрос о том, не посещали ли владельца клуба мысли о его продаже.

– А можете раскрыть семейную тайну? Бывало ли такое, чтобы Леонид Арнольдович вам говорил: «Андрей, как меня все это достало! Плюну и продам!"?

– Отвечу честно. У Леонида Арнольдовича есть исключительное качество. То, что обещает, он всегда выполняет. Если не произойдет чего-то экстраординарного, то пока «Спартак» не станет чемпионом, ваш вопрос не имеет смысла. Леонид решал все задачи в жизни, за которые брался. Эта цель ему долгое время уже не дается, что вызывает сильное раздражение. Не скрою, многие люди ему не раз говорили: «Зачем тебе все это надо?», – сказал Андрей Федун.