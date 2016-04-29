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ФФУ изменит формат УПЛ, если в лиге останутся 12 команд

29 апреля 2016, 22:33
16

Исполнительный комитет ФФУ принял решение об изменении формата УПЛ со следующего сезона в том случае, если количество участников турнира уменьшится.

Если в розыгрыше УПЛ-2016/17 примут участие 12 команд вместо нынешних 14, то сами соревнования будут проходить в два этапа.

Сначала команды на протяжении 22 туров будут играть по обычной круговой системе друг с другом дома и на выезде. По итогам этого этапа клубы будут разделены на две группы в соответствии с занятыми местами.

Команды, занявшие места с первого по шестое включительно, на втором этапе разыграют между собой медали и путевки в еврокубки, а остальные коллективы будут бороться за сохранение прописки в УПЛ. Две худших команды из второй группы опустятся в Первую лигу.

При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохраняются и на втором.

Источник: ФФУ
Украина. Премьер-Лига
Комментарии (16)
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xColaz
1461960066
Да бред! Толку так растягивать. Оставляйте 4-5 команд и норм, больше там нет
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3ton
1461962333
ожидаемо . В стране кризис , откуда деньги на футбол
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ГенГриг
1461962666
Если честною то система очень даже хорошая.
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Сергей Свояк
1461963017
Так и не понял в чём смысл ...
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DIDI 23
1461963735
ФУУ до 4 команд надо было сокращать.
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KARAT777
1461964646
Лучше 4 команды лучшие объединить с чемпионатом одной из европейских стран, толку будет больше, например Польша или Венгрия
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МЕССІ
1461967645
хуйня а не ренгламент
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tanis 29
1461988477
Скоро снова придется менять регламент, потому-что останутся только 4 команды.
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sergey_86-76
1461990821
а что в украине не кого добавить из нижних лиг? если они держат места для крымских клубов, то могут больше их не ждать.
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Djazzz
1462194923
все ближе и ближе к Эуропе
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