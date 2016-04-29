ФФУ изменит формат УПЛ, если в лиге останутся 12 команд

Исполнительный комитет ФФУ принял решение об изменении формата УПЛ со следующего сезона в том случае, если количество участников турнира уменьшится.

Если в розыгрыше УПЛ-2016/17 примут участие 12 команд вместо нынешних 14, то сами соревнования будут проходить в два этапа.

Сначала команды на протяжении 22 туров будут играть по обычной круговой системе друг с другом дома и на выезде. По итогам этого этапа клубы будут разделены на две группы в соответствии с занятыми местами.

Команды, занявшие места с первого по шестое включительно, на втором этапе разыграют между собой медали и путевки в еврокубки, а остальные коллективы будут бороться за сохранение прописки в УПЛ. Две худших команды из второй группы опустятся в Первую лигу.

При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохраняются и на втором.