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    Министр спорта Мордовии: «Долги перед игроками возникли из-за непростой ситуации в стране»

    Министр спорта Мордовии Владимир Киреев рассказал, из-за чего возникли финансовые задолженности перед футболистами «Мордовии».

    – Из-за непростой ситуации в стране. У предприятий, которые являются спонсорами клуба, тоже были проблемы.

    – Игроки говорили, что руководство не общается с командой, что «Мордовия» не нужна республике. Может, стоило поговорить с ребятами, объяснить им все по-человечески?

    – С ними говорил и директор клуба, и другие представители. Просто при перечислении денег возникли технические сложности, не смогли вовремя произвести перевод.

    – Понимаете футболистов, пошедших на крайние меры?

    – Да. Но, к сожалению, экономическая ситуация не позволяет сделать выплаты вовремя, как это положено по контракту, – сказал Киреев.

    Напомним, игроки саранского клуба, ранее бойкотировавшие тренировки, вернулись к полноценным занятиям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 20:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +15

      koenigartur 29 апреля 2016, 20:59

      Себя не обидел !

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 29 апреля 2016, 20:56

      Жалко самого министра не спросили, получает ли он з/п, или в связи с экономической ситуацией, тоже пол года бесплатно вкалывает.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 29 апреля 2016, 23:08

      Любой министр.любой области виноват в том,что такая ситуация в стране. Они же поддерживают эту власть,значит соучастники.

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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 30 апреля 2016, 09:47

      Все мы виноваты в том, что молчим в тряпочку, а вот такие рулят.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 30 апреля 2016, 11:13

      Согласен

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