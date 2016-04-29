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    Гвардиола: «Если мы не обыграем «Атлетико», можете убить меня»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола считает, что после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1) рано судить об окончательном исходе противостояния.

    «У нас есть еще один матч. Если я проиграю, можете убить меня, но шанс все еще есть», – сказал Гвардиола.

    Также наставник мюнхенцев прокомментировал невыход Томаса Мюллера в стартовом составе в первой игре.

    «Мне нравится игра Мюллера. Возможно, было бы лучше выпустить его с первых минут, но решения принимаю я. Еще ничего не кончено – впереди еще одна игра».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    29.04.2016 19:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 30 апреля 2016, 12:51

      Жизнь Гвардиолы в руках Баварии!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      беха5151 30 апреля 2016, 00:26

      ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 29 апреля 2016, 23:41

      2-1

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 29 апреля 2016, 21:58

      удачи Гвардиоле

      1
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Ar sen 29 апреля 2016, 21:24

      Боюсь жизнь Гвардиолы на волоске.
      Атлетико умеет оборонятся автобусом и ждать своего шанса.
      Желаю удачи Баварии, чтобы Гвардиола смог продолжить свою
      карьеру в Ман-Сити

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 29 апреля 2016, 21:04

      " Если я проиграю, можете убить меня,...." . Уровень учеников 7-8 классов, во дворе..., проиграешь - езжай в Сирию, там тебя и убьют.., будешь "Пеп мужик! ".....!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2564

      атеист > hunta 31 марта 2017, 14:09

      Не поедет.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 29 апреля 2016, 21:01

      Хотелось бы, чтобы выиграли.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 29 апреля 2016, 20:34

      Дома Бавария наверняка победит!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 29 апреля 2016, 20:34

      Интересно, если "Реал" выиграет, но пропустит, то предложение Гвардиолы останется в силе? И на какой способ убийства он согласен?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 29 апреля 2016, 20:21

      обыграете 2-1 и вылетите

      -1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > B_A_IV 29 апреля 2016, 20:27

      мечтай ))

      -1
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