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    Раньери: «Лестер» хочет воплотить мечту в реальность и стать чемпионом АПЛ»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 36-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Напомним, в случае победы в этой встрече «лисы» досрочно оформят чемпионство.

    «Никто не знает, что будет потом, в следующем сезоне, но то, что происходит сейчас... Это невероятно. Мы близки к тому, чтобы воплотить нашу заветную мечту в реальность. Впереди – игра с «МЮ», которая ожидает быть очень сложной. Я уважаю ван Гаала, а также всю их команду и болельщиков.

    Все понимают, что можно добиться победы в чемпионате Англии уже в ближайшем туре, но необходимо быть предельно сконцентрированными», – отметил Раньери.

    Напомним, что поединок между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером» состоится 1 мая и начнется в 16:05 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    29.04.2016 18:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 18:36

      Рубилово будет знатным,после которого Вань Галь напишет бумагу об отставке...

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