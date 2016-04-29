Российские болельщики смогут добраться до Франции на бесплатных автобусах и самолете

Для российских поклонников футбола будут организованы бесплатные самолет и автобусы для поездки на чемпионат Европы во Францию. Об этом сообщил руководитель Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин.

«Окончательно получили подтверждение информации о том, что будет организован бесплатный самолет и автобусы для болельщиков на чемпионат Европы. Сейчас прорабатываются детали, подробности появятся в перерыве между майскими праздниками. Благодаря Российскому футбольному союзу активные болельщики смогут добраться до Франции. То же самое было на двух предыдущих чемпионатах Европы», – сказал Шпрыгин.