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    Российские болельщики смогут добраться до Франции на бесплатных автобусах и самолете

    Для российских поклонников футбола будут организованы бесплатные самолет и автобусы для поездки на чемпионат Европы во Францию. Об этом сообщил руководитель Всероссийского общества болельщиков Александр Шпрыгин.

    «Окончательно получили подтверждение информации о том, что будет организован бесплатный самолет и автобусы для болельщиков на чемпионат Европы. Сейчас прорабатываются детали, подробности появятся в перерыве между майскими праздниками. Благодаря Российскому футбольному союзу активные болельщики смогут добраться до Франции. То же самое было на двух предыдущих чемпионатах Европы», – сказал Шпрыгин.

    Источник: ТАСС

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    29.04.2016 17:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      msbleff 3 мая 2016, 14:44

      на евро12 бесплатно летал так, причем обратно тоже был бесплатные самолет

      0
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      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 29 апреля 2016, 21:00

      Для "СВОИХ" забыли дописать...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Dynamo-Moscow 29 апреля 2016, 22:13

      забыли дописать: самолетах или верблюдах

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 18:48

      Бесплатно на ослах и верблюдах помню, на автобусах и самолетах не помню...

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