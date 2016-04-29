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    Сигурдссон: «Измайлов – лучший футболист, с кем мне доводилось играть»

    Защитник «Краснодара» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон рассказал о самых техничных игроках, с которыми ему довелось выступать.

    «Во второй сезон в «Копенгагене» мы играли вместе с моим коллегой по амплуа Олофом Мельбергом, который поиграл в «Астон Вилле», «Ювентусе» и «Вильярреале» и провел больше сотни матчей за сборную Швеции. Он действительно классный футболист, мы с ним много общались, и я почерпнул от него уйму полезных знаний. А еще я горд, что мне довелось поиграть в «Краснодаре», пусть и не очень долго, с Маратом Измайловым. Я всегда с восхищением наблюдал за ним на тренировках, и меня поражала его техничность. Считаю, это лучший футболист, с кем мне доводилось играть в одной команде», – цитирует Сигурдссона «Независимая спортивная газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.04.2016 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 30 апреля 2016, 09:04

      Да, мало мы о нем знаем, но не зря же он играл в Порто

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