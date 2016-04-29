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    Роберто Карлос верит в успех Зидана на посту наставника «Реала»

    Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос выразил уверенность, что нынешний наставник «сливочных» Зинедин Зидан приведет мадридский клуб к успеху.

    «Рад, что у Зидана все получается. Уверен, он сможет привести клуб к победам. В самом начале многие сомневались в нем, утверждая, что великие футболисты редко добиваются успеха в тренерской деятельности. Зинедин доказал, что это не так. Думаю, преодолеть многие препятствия на своем пути ему поможет характер», – сказал бразильский защитник.

    Напомним, что под руководством Зидана «Реал» ведет борьбу за победу в Примере, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    29.04.2016 15:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 29 апреля 2016, 20:49

      Ну, в примере, если уж по-честному, не совсем его заслуга, Барса перевес в 11 очков тоже умудрилась расхлябать быстро, а вот в ЛЧ неожиданно, конечно, что Реал так уверенно идет. И пожалуй, именно Реал и станет обладателем кубка в этом году, по крайней мере, из четырез претендентов смотрится наиболее уверенно.

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