Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзагоев: «Других вариантов, кроме как выиграть все оставшиеся матчи, у ЦСКА нет»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги матча 26-го тура чемпионата России с «Уралом», в котором армейцы одержали победу со счетом 3:0.

    — Матч складывался для нас хорошо, полностью контролировали его ход. Забили быстрый гол, после чего имели пару хороших моментов. Воспользоваться ими не получилось, но зато забили во втором тайме.

    — Казалось, что очень важно было забить первыми, причем быстро, ведь «Урал» явно играл от обороны…

    — Согласен. К тому же поле было тяжелым. Много борьбы, почти никакого футбола. Лишь при счете 2:0 более-менее начали контролировать мяч. По такому полю ничего и не оставалось, кроме как бороться и бодаться.

    — В какой момент понял, что сегодня победу не упустим? Нам показалось, что все вопросы снял твой гол.

    — Третий мяч был забит уже довольно поздно. Мне кажется, все было понятно после второго гола. После этого мы стали лучше контролировать мяч и не дали никаких шансов сопернику.

    — Впереди финальная игра Кубка России с «Зенитом». Какой настрой?

    — Если не ошибаюсь, вместе с Кубком у нас осталось всего пять игр. У нас других вариантов нет, кроме как выиграть все пять.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2016 15:16
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 29 апреля 2016, 19:25

      Со времен первого чемпионства Рубина, это самый интересный сезон)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > sargassov 29 апреля 2016, 20:54

      ахахаха так ничего не поменялось...просто рубин сейчас назвали ростовым )))))))) ты посмотри на состав ростова там половина игроков кто были чемпионами )))) вообще интересно получается по сути ростов сейчас это лучшие игроки ростова + рубина + ну и КББ конечно....закрадывается такое мнение что не просто так (объединили) два клуба по сути и результат на лицо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +362

      sargassov > sour12 29 апреля 2016, 23:44

      Бердыев своих ведет за собой, такое часто бывает, когда игроки меняют клуб вслед за тренером

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > sargassov 30 апреля 2016, 08:35

      но очень приятно смотреть на игру калачёва...побольше бы таких игроков с большой буквы И ....плохо что у аршавина нет такого характера как у него,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 29 апреля 2016, 18:14

      скажу больше- у Ростова точно такая же ситуация))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +459

      sour12 > 1cent 29 апреля 2016, 18:25

      да у всех из 1й пятёрки такая ситуация )))))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 29 апреля 2016, 16:43

      Удачной концовки чемпионата и Кубка Алан!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 29 апреля 2016, 15:41

      вперед Алан

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11