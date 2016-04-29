Шалимов – новый помощник Кононова в «Краснодаре»

Для тех, кто минусует без разбора. Покопался специально.
И.Шалимов - главный тренер женской сборной России (2008–2011). При нем, кстати, у сборной был наихудший процент за все годы, если не считать настоящее время, когда у руля встала женщина (Е.Фомина).
Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов назначен помощником главного тренера «Краснодара» Олега Кононова. Специалист будет отвечать за подготовку атакующей группы игроков.
Шалимов переведен из «Краснодара-2», где работал тренером после ухода из спортивного департамента РФС в июле прошлого года.