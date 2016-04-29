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    Шалимов – новый помощник Кононова в «Краснодаре»

    Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов назначен помощником главного тренера «Краснодара» Олега Кононова. Специалист будет отвечать за подготовку атакующей группы игроков.

    Шалимов переведен из «Краснодара-2», где работал тренером после ухода из спортивного департамента РФС в июле прошлого года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.04.2016 13:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 30 апреля 2016, 22:38

      Для тех, кто минусует без разбора. Покопался специально.
      И.Шалимов - главный тренер женской сборной России (2008–2011). При нем, кстати, у сборной был наихудший процент за все годы, если не считать настоящее время, когда у руля встала женщина (Е.Фомина).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 19:01

      Ну наконец-то Игорька пристроили...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 апреля 2016, 13:38

      Последний раз о нем слышал, когда девчонок взялся тренировать... сборную, кажется.

      -1
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