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    Игрокам «Мордовии» начали выплачивать задолженности, матч с «Ростовом» состоится

    Министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев дал понять, что игроки саранского клуба выйдут на матч 26-го тура чемпионата России с «Ростовом». Напомним, что футболисты бойкотировали несколько тренировок команды из-за долгов по зарплате.

    «Ситуацию мы знаем. Были технические сложности с перечислением средств ФК «Мордовия». Вчера отдали первый транш, сегодня второй. Затем после 1-го мая. Играть будут», – сказал Киреев.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ «Мордовия» имеет на своем счету 18 очков и располагается на последней строчке в турнирной таблице.

    Источник: Р-Спорт

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    29.04.2016 13:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 29 апреля 2016, 14:29

      Ага, технические сложности... Когда дело запахло большим скандалом, сложности испугались и самоустранились.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 апреля 2016, 14:00

      Зенит и Цска победили-вот и первые подозреваемые)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 29 апреля 2016, 13:57

      Вот и деньги нашлись. Некто промотивировал, не иначе.

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