Бизнесмен, обобравший Кержакова на 300 миллионов, получил 4 года колонии

В Воронеже прошел суд над предпринимателем Михаилом Суриным, который был признан виновным в хищении 300 миллионов рублей у футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова. Об этом гласит сообщение прокуратуры Воронежа.

Суд приговорил бизнесмена к четырем годам колонии.

Напомним, что Сурин, предоставив футболисту «заведомо ложные сведения», завладел суммой в 300 миллионов рублей, однако футболисту ничего не вернул.