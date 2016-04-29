Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бизнесмен, обобравший Кержакова на 300 миллионов, получил 4 года колонии

    В Воронеже прошел суд над предпринимателем Михаилом Суриным, который был признан виновным в хищении 300 миллионов рублей у футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова. Об этом гласит сообщение прокуратуры Воронежа.

    Суд приговорил бизнесмена к четырем годам колонии.

    Напомним, что Сурин, предоставив футболисту «заведомо ложные сведения», завладел суммой в 300 миллионов рублей, однако футболисту ничего не вернул.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.04.2016 09:49
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 29 апреля 2016, 17:53

      Я обращаю всегда внимание на журналистские приколы. Только в нашей стране, в прессе рядовых "братков" называют "безработными" (пример - "у безработного угнали Феррари"), бандитсих боссов и мошенников называют "предпринимателями", их "крёстных отцов" олигархами, а &&&&&&& "моделями". Здорово придумали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 29 апреля 2016, 17:09

      На зоне он эти 300 мультов и оставит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 апреля 2016, 15:08

      мало красть нельзя, да и этот много не будет сидеть заменят на условняк

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 29 апреля 2016, 14:18

      А нет ни у кого знакомого футболиста? Имею один очень прибыльный проект млн на 300-400.Может кто вложится. " Порядочность" и "честность" гарантирую..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      jet andy 29 апреля 2016, 14:15

      Маловато дали. Как всегда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 29 апреля 2016, 12:14

      Мда)) интересное соотношение, цифр и времени)) когда здесь что-то поменяется?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 апреля 2016, 11:34

      Естественно с конфискацией,что вы начали

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 апреля 2016, 11:27

      Давай махнемся, я 4 годика посижу...))) 300 лямов ппц!!!
      Мой доход 150т.р помножить на 48 мес. 7.2 млн р. Да за 300 я готов!))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 апреля 2016, 10:50

      75 миллионов в год, нормальный заработок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 29 апреля 2016, 10:45

      Ёптить, 300 млн заработал играя в футбол... Капец...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11