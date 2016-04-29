Бизнесмен, обобравший Кержакова на 300 миллионов, получил 4 года колонии

Я обращаю всегда внимание на журналистские приколы. Только в нашей стране, в прессе рядовых "братков" называют "безработными" (пример - "у безработного угнали Феррари"), бандитсих боссов и мошенников называют "предпринимателями", их "крёстных отцов" олигархами, а &&&&&&& "моделями". Здорово придумали!
В Воронеже прошел суд над предпринимателем Михаилом Суриным, который был признан виновным в хищении 300 миллионов рублей у футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова. Об этом гласит сообщение прокуратуры Воронежа.
Суд приговорил бизнесмена к четырем годам колонии.
Напомним, что Сурин, предоставив футболисту «заведомо ложные сведения», завладел суммой в 300 миллионов рублей, однако футболисту ничего не вернул.