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    Хубулов: «Мы получили три мяча на своих ошибках»

    Хавбек «Кубани» Арсен Хубулов рассказал о том, какое будущее ждет его команду и какие планы она строит на остаток сезона. Напомним, что вчера краснодарцы проиграли «Зениту» (1:4) в матче 26-го тура РФПЛ.

    – Мы получили три мяча на своих ошибках, «Зенит» такие моменты не прощает. Обидно так проигрывать, все-таки мы ехали зарабатывать очки, биться, но свои же ошибки нас погубили.

    – Эмоциональное состояние в команде после отставки тренера изменилось?

    – Арсен Папикян в команде уже давно, да и тяжело поменять что-то за два дня. Был небольшой всплеск, так всегда бывает, когда приходит новый тренер – все хотят играть.

    – Есть понимание, кто будет руководить «Кубанью» дальше?

    – Нет, никакого понимания нет. Наверно, будет какая-то встреча с руководством, на которой нам скажут, ищет ли команда нового тренера или на этом посту останется Арсен Папикян. Пока мы ничего не знаем.

    – Какая у команды стоит задача на концовку сезона?

    – Остаться в Премьер-лиге, какая у нас еще может быть задача. Понимаете, нам тяжело – много футболистов ушло, приходится играть молодым игрокам, которые раньше выступали за дубль. Команда у нас новая.

    – Была информация, что у Сергея Ташуева был конфликт с игроками. Это правда?

    – Не могу ничего сказать, ничего сверхъестественного не было, рабочие моменты.

    – «Зенит» – сильнейшая команда России в этом сезоне?

    – Еще ЦСКА, с ними также было тяжело. Эти команды хорошо контролируют мяч, приходится очень много бегать, чтобы забрать мяч. Если долго его не забирать – это начинает угнетать. Исполнители у команд очень сильные, с ними непросто.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.04.2016 06:24
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