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    Тренер «Мордовии»: «Не слышал о том, чтобы игроки пришли и сказали, что они не будут играть с «Ростовом»

    Тренер «Мордовии» Дмитрий Тяпушкин сообщил, что футболисты клуба не делали заявлений о бойкоте матча 26-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

    «Глобальных собраний игроков не было. Я надеюсь, что матч состоится. Я не слышал о том, чтобы игроки команды пришли и сказали: «Мы играть не будем», – рассказал Тяпушкин.

    Напомним, что по словам главы Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, «Мордовия» должна игрокам зарплату за 3-4 месяца, а также премиальные за нынешний и прошлый сезоны.

    Источник: ТАСС

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    28.04.2016 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 апреля 2016, 13:05

      А ты глаза раскрой дятел!! Они уже устали от обещаний...

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