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    «Спартак» лишился математических шансов на чемпионство

    Московский «Спартак» потерял шансы на победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

    После победы над «Уралом» (3:0) в стартовом матче 26-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА набрал 53 очка и вернул себе первую строчку в турнирной таблице чемпионата.

    Таким образом, отставание красно-белых, которые располагаются на седьмом месте и имеют в своем активе 38 очков, от лидера лиги на данный момент составляет 15 баллов. Теоретически «Спартак» может в оставшихся до конца турнира пяти матчах одержать максимум побед и сравнятся с армейцами по количеству очков, но результаты личных встреч (1:2, 0:1) не позволят ему подняться выше ЦСКА в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 22:25
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +80

      СК 29 апреля 2016, 11:08

      Особенно вдохновила фраза "«Спартак» может в оставшихся до конца турнира пяти матчах одержать максимум побед " :)

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 апреля 2016, 08:45

      14 лет без побед,15 лет без побед))))
      Зато вначале каждого сезона рвут на себе майку ,все в этот раз точно )))
      Хоть бы раз кубок взяли за это время

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM 29 апреля 2016, 08:28

      Кроме математических, у СпаМа давно уже нет никаких шансов.
      Обычный середнячок. Только что амбиции непомерные - не по Сеньке шапка :)

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 29 апреля 2016, 08:25

      Как так? Они же наряду с Ростовом с начала сезона на чемпионство шли

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 29 апреля 2016, 06:07

      что самое интересное,все спартак обсуждают,анжи или мордовию обсуждайте, математики куевы.не даёт покоя конебомжам популярность спартака.они(конебомжи) вроде и выиграли чего то и игроков дорогих покупают,а вот популярность никак не хочет к ним приходить,хоть ты тресни....а жаба то видно сильно душит)

      -2
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      Рейтинг: +1481

      GM > Каратель 29 апреля 2016, 08:30

      По поводу "покупки дорогих игроков" - это ты так пошутил неудачно, порось? Сколько СпаМ вбухал впустую денег на покупку игроков за последние годы - это даже Зенит столько в тратил!
      А результат? Унылые середняки :-)))))

      2
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > GM 29 апреля 2016, 14:28

      смотри чтобы жаба тебя твоими же глупыми отмазками не задушила,неудачник

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 29 апреля 2016, 05:38

      в след сезоне опять появятся шансы...не буду писать про смену тренера... это уже пихика... ежегодное наваждение руководства спартака

      1
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      Рейтинг: +210

      castromen 29 апреля 2016, 04:29

      Разрази меня гром,неужели правда,и ничего нельзя сделать? Какая боль.....

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 апреля 2016, 03:41

      А каком чемпионстве может идти речь, если они уже потеряли все шансы и на ЛЕ?

      2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 апреля 2016, 01:12

      Когда у людей нет настоящей жизни - они торчат в сети, заменяя первую на виртуальную. Если у команды вместе с болелами нет реальных шансов на победу - им, опять же всем вместе, остается лишь мечтать о виртуальных, теоретических, математических... да, каких-угодно, главное тешить себя иллюзиями о том, что построят стадион, придет новый тренер, купит новых игроков, воспитает молодежь, привьет им фирменный всепобеждающий стиль и... над кричалками типа "Красс" - чемпион!" перестанут стебаться все, кому не лень. Мечтать, как говорится, не вредно и никому не возбраняется. Однако так и хочется спросить: "Доколе? Сколько еще толпа полусвихнувшихся фанатов будет сотрясать воздух на манер позабытого, благополучно почившего в бозе Фурсенко с его комическими увещеваниями относительно победителя грядущего ЧМ?"

      "Надежд сомнителен приют.
      «Надежды юношей питают,
      Отраду старцам подают»,
      Но все же постепенно тают.

      И, наконец, на склоне дней
      Вдруг понимает человече
      Тщету надежд, тщету идей...
      «Иных уж нет, а те далече»" ©.

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      Рейтинг: +790

      denisov 29 апреля 2016, 00:12

      А эти шансы вообще были...?

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