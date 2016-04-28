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    Папикян: «Кубань» сделает все, чтобы остаться в Премьер-лиге»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Кубани» Арсен Папикян поделился своими первыми впечатлениями после крупного поражения от «Зенита» (1:4) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «Эмоции не самые положительные, но счет по игре. Мы много ошибались в простых ситуациях. Из каждой игры нужно выносить что-то хорошее, и сегодня были положительные эпизоды. Однако три первых пропущенных мяча – следствие наших ошибок.

    Жизнь продолжается. Осталось четыре тура, мы сделаем все, чтобы остаться в Премьер-лиге», – сказал Папикян в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    28.04.2016 21:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 29 апреля 2016, 06:10

      интересно как это получится

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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 апреля 2016, 03:43

      Ну тогда нужно брать по три балла во всех четырёх оставшихся матчах, что не по силам даже клубам из первой восьмёрки

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 28 апреля 2016, 23:12

      крепкая была команда.. у лидеров очки отнимала... жаль что не могут найти нормального спонсора...

      0
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      Рейтинг: +3420

      FRZZ 28 апреля 2016, 22:09

      Какой еще Папикян? Откуда он вылез?

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