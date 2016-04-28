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    Акинфеева поставили в один ряд с Яшиным и Дасаевым

    Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число лучших вратарей в истории отечественного футбола по версии туристического портала для гостей и участников чемпионата мира-2018.

    В материале, опубликованном на официальном сайте портала, также были отражены заслуги Анатолия Акимова, Алексея Хомича, Льва Яшина, Владимира Маслаченко, Владимира Пильгуя и Рината Дасаева.

    Напомним, что Акинфеев является рекордсменом по количеству матчей на ноль среди советских и российских вратарей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 20:56
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +14

      беха5151 29 апреля 2016, 15:29

      Льва Яшина отдельно с золоти ми БУКВАМИ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 29 апреля 2016, 08:03

      )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 29 апреля 2016, 07:07

      ахахаха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      sour12 29 апреля 2016, 03:25

      не могу понять откуда столько дегенератов здесь...вместо того что бы порадоваться за российского голкипера столько желчи и зависти....это всё ужасно!

      4
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      ...
      Рейтинг: +33

      LuckyPotapov33 > sour12 29 апреля 2016, 06:11

      Тут согласен. Болею хоть и за Спартак но конифей достый воротчик. Ему в сборной бы постабильней а то нервничает там. Хотя щас со Случким должен тащить. Респект и удачи конифею и дальше.Уже столько лет нет проблем с воротчиком и еще лет 5-6 поиграет

      0
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      ...
      Рейтинг: +34

      MaxReds > LuckyPotapov33 29 апреля 2016, 10:28

      Но ставить его рядом с такими великими вратарями как Яшин и Дасаев, он этого не достоин! Или ты забыл как в ответственные моменты у него резко трясутся руки и пропускает голы которые не пропустили вратари 2 дивизиона!!! Сейчас на том же уроне играет например тот же Рыжиков или Гилерме

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 29 апреля 2016, 00:11

      достойно

      1
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      Рейтинг: +71

      Ден61 28 апреля 2016, 23:52

      С Яшиным нельзя никого ставить из России.

      4
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      Рейтинг: +14

      беха5151 > Ден61 29 апреля 2016, 15:31

      100% ты прав

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 28 апреля 2016, 23:00

      Яшина с Дасаевым я не застал, но в Акинфееве/Рыжикове/Овчинникове вижу одинаковых вратарей, которые какие-то сезоны проводили хорошо, какие-то хуже

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 28 апреля 2016, 22:46

      да он в футбол уже лет 5 не играет.. так..вышел..пропустил..получил бабло!

      -2
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      Рейтинг: +128

      shmag 28 апреля 2016, 22:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ахаха дырофеев рядом с Яшиным и Дасаевым,вот пиздец...нет слов

      -7
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      Рейтинг: +91

      Иван Разглыба > shmag 28 апреля 2016, 22:22

      с Яшиным и Дасаевым рядом не стоял,а вот с остальными вполне

      4
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      Рейтинг: +6884

      sochi-2013 28 апреля 2016, 22:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рядом не стоял!!!!!!!!!!!!

      -5
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