Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алли дисквалифицирован до конца сезона

    Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли на три игры, оставшиеся до конца текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

    Причиной такого наказания послужило неподобающее поведение 20-летнего игрока в матче 35-го тура против «Вест Бромвича». Напомним, что на 26-й минуте встречи Алли рукой нанес удар в область живота хавбеку «дроздов» Клаудио Якобу. Отметим, что судейская бригада, работавшая на встрече, не заметила грубость молодого англичанина, однако эпизод был запечатлен телекамерами и разобран впоследствии.

    В текущем сезоне Алли провел за «Тоттенхэм» 46 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Также он удостоился награды лучшему молодому игроку нынешнего розыгрыша АПЛ.

    Источник: The FA

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.04.2016 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11