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    Ребко: «Поверьте, Бердыев не говорит своим игрокам: «Стойте сзади и отбивайтесь»

    Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко, игравший под руководством Курбана Бердыева в «Рубине» и «Ростове», поделился своими впечатлениями от работы под началом нынешнего главного тренера ростовчан.

    – Есть мнение, что игра Бердыева – это «автобус». Согласны?

    – Поверьте, Бердыев не говорит своим игрокам: «Стойте сзади и отбивайтесь». Если пообщаетесь со всеми его атакующими футболистами, поймете, что все они получали удовольствие от работы с ним. И Еременко,и Касаев, и Натхо, и Нобоа – им нравился футбол Бердыева. Играй он в глухую защиту, атакующие игроки плевались бы от этого. Но я не видел ни одного недовольного.

    – С Бердыевым вы работали в «Рубине» в 2008-м и «Ростове» недавно. Он изменился?

    – Да. Ошибаются люди, которые думают, что все знают в футболе, живут прошлыми победами. Когда у Бердыева случилась пауза после ухода из «Рубина», он ее потратил на учебу. Ездил по европейским клубам, стажировался.

    – Вы пересмотрели свои взгляды на футбол после работы с Бердыевым?

    – Когда был в «Ростове». В «Рубине» я, можно сказать, вел себя не очень умно. А сейчас в солидном для футболиста возрасте уже понимаешь, насколько он хорошо разбирается в футболе. От каждой тренировки получал удовольствие.

    – Он, правда, за руку на тренировках игроков водит, пока команда не отточит маневр?

    – Так и было. Мы ходили, он все объяснял: «Если мяч там, то игрок должен быть здесь». Он ведь пришел в «Ростов», когда мы шли на последнем месте. И за первую часть сезона в среднем пропускали по три мяча за игру. Поэтому когда на первом собрании он сказал, что за второй круг мы должны пропустить всего шесть-семь мячей, мы друг на друга посмотрели и подумали: «Это не про нашу команду». Но потом поняли, что если делать так, как он говорит, – и результат будет. Уже на сборах стало заметно: у наших ворот один-два дохлых момента – и все.

    – Бердыев на публике закрыт, но игроки отзываются о нем тепло.

    – Он за своих людей бьется. Можно сказать, для игроков он как второй отец. Если выполняешь его требования, и он видит, как ты пашешь, он будет стоять за тебя.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.04.2016 19:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 29 апреля 2016, 10:52

      Хорошие слова говорит Алексей, видно обиды нет, а только уважение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 29 апреля 2016, 08:09

      Респект Бекиичу!
      Человек и профессионал!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 29 апреля 2016, 03:55

      Приятно слышать, как будто это меня похвалили!

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