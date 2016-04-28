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    Президент «Астаны»: «Гинер – один из лучших футбольных менеджеров и пример для подражания»

    Президент «Астаны» Саян Хамитжанов признался, что восхищен работой президента московского ЦСКА Евгения Гинера.

    — Вы прошли серьезный путь в футболе. При вас об «Астане» и казахстанском клубном футболе узнали в Европе. На кого равняетесь, у кого учитесь?

    — Такой человек есть. Это Евгений Гинер, с которым нас связывают очень добрые отношения. Мы знакомы с Евгением Ленноровичем уже почти 15 лет, и он для меня большой авторитет в профессии и настоящий пример для подражания. Считаю, что на территории бывшего союза – это футбольный менеджер № 1. Многому у него научился, анализируя селекционную политику ЦСКА и финансово-хозяйственную деятельность клуба, позволяющую вплотную подходить к зоне самоокупаемости.

    «Астана» в своей стратегии взяла за основу те же критерии эффективного управления. И если я и добился чего-то в футболе, то добился его, в том числе и благодаря Гинеру. Он — мой старший товарищ и человек, к которому я всегда могу обратиться за советом.

    Источник: Sports.kz

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    28.04.2016 18:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +210

      castromen 28 апреля 2016, 22:26

      Ну если Гинер пример для подражания,то с Астаной все понятно.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > castromen 30 апреля 2016, 09:53

      Конечно пример, для ЦСКА купил три очка у Урала, противно было смотреть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 28 апреля 2016, 21:24

      На Украине на кого только не заводят уголовные дела - у них на пол России дела есть, сами все разворовали, а дела на Русских завели.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 апреля 2016, 21:09

      Евгений Леннорович-талант системного руководителя.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 28 апреля 2016, 20:13

      Леннорыч могуч, это да!

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