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    Сафонов: «ЦСКА может не попасть в Лигу чемпионов, если не победит «Урал»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов накануне матча 26-го тура РФПЛ между «Уралом» и ЦСКА подчеркнул, что для армейцев эта встреча будет крайне важной.

    «Конечно, у ЦСКА сейчас все мысли о Кубке, но и в чемпионате расслабляться уже нельзя. Все команды идут настолько плотно друг к другу, что каждый упущенный балл может стоить места в Лиге чемпионов», – сказал Сафонов.

    С прогнозами на другие матчи 26-го тура чемпионата России можно ознакомиться в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.04.2016 16:44
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      Moraxus 28 апреля 2016, 18:01

      Заголовок в стиле соккера... Ничего общего со статьей

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 апреля 2016, 16:47

      Урал, удачи

      -2
      Ответить
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