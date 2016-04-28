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    Бубнов: «На данный момент «Локомотив» сильнее «Спартака»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени.

    «У «Локомотива» есть перспективы в борьбе за Лигу чемпионов. «Локо» сегодня сильнее «Спартака», особенно в линии обороны. Фактор дерби подразумевает долю непредсказуемости, а красно-белых уже прессингуют болельщики, но фаворитами в Черкизово будут именно хозяева. Мой прогноз – 2:1 в их пользу», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.04.2016 14:37
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 30 апреля 2016, 14:27

      До душераздирающего визга поросят осталось не много времени, готовьтесь господа-глоры пищевика. Назад Спартак!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 апреля 2016, 09:47

      Аленя верим кароч

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 апреля 2016, 00:03

      не факт

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 28 апреля 2016, 22:11

      Нужны усиления, без них Спартак не на что претендовать не будет,если после этого сезона снова поменяют тренера это будет очередная ошибка руководства!

      1
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      Рейтинг: +8

      ppv666 28 апреля 2016, 20:29

      норм написал?

      1
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      Рейтинг: +8

      ppv666 28 апреля 2016, 20:28

      либо ничья , либо локо возьмет в разницу одного мяча не более
      динамо амкар по принципу так же закончится

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng 28 апреля 2016, 19:37

      Какое умозаключение, кому как не эксперту сделать такой вывод.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 апреля 2016, 18:14

      Слепой только не заметит этого !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 апреля 2016, 17:07

      Спартак нужно сравнивать с командами из ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 28 апреля 2016, 16:49

      Да. Спартаку бы побыстрее закончить этот сезон. И опять новые надежды, новый тренер, новые приобритения. И опять верим. Когда нибудь же должно прорвать. Если свои же фаны не порвут...

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      Рейтинг: +837

      eleng > Filllllll 28 апреля 2016, 19:44

      Да точно, поскорее. И без смены тренера ничего не изменится. Аленичев хороший человек, отличный в прошлом футболист, но не хватает ему лидерства и, мне кажется, авторитета. Он вряд-ли может требовать, скорее просить.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > Filllllll 30 апреля 2016, 07:51

      скорее свои-же фаны и порвут.человеческое терпение невечно.

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