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    Игроки «Мордовии» по-прежнему отказываются тренироваться

    Футболисты «Мордовии» в очередной раз отказались от тренировки в общей группе из-за долгов по зарплате. Вчера игроки провели встречу с руководством саранского клуба, которое пообещало начать выплачивать задолженности с сегодняшнего дня.

    «Пока погашение задолженностей не начато. Ждем поступления денег на расчетный счет клуба. Как только они появятся, сразу же выплатим. Организованной тренировки сегодня тоже не будет. Думаю, как и накануне, ребята будут заниматься по индивидуальной программе», – заявил пресс-атташе саранчан Виталий Лаптев.

    Напомним, что 1 мая в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» сыграет с «Ростовом».

    Источник: Р-Спорт

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    28.04.2016 14:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +281

      serhz 28 апреля 2016, 16:14

      Знают . что ничего с Ростовом и не светило . потом скажут не было подготовки - собирайтесь друзья в ФНЛ а лучше ещё дальше и Гордеева своего заберите.

      -2
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 апреля 2016, 15:42

      Похоже 1 мая у Ростова появится очередной 3-х очковый шажочек к чемпионству.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Томь вперёд 28 апреля 2016, 16:36

      Слова какие то похабные-"трёхочковый шажок".)))Это мы зениту сделали шажок)))

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 апреля 2016, 14:44

      Короче,зарплата после праздников.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 28 апреля 2016, 14:19

      Сейчас не тренируются, а потом все это всплывет. Больше похоже на то, что им лень тренироваться, а это как повод.

      -2
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